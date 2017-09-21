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Опубликовано 21 сентября 2017, 16:47

FIFA 18 стала доступна для подписчиков EA и Origin Access

Обладатели членства EA Access или Origin Access уже могут начать играть в новый футбольный симулятор.

EA объявила, что подписчики EA и Origin Access на Xbox One и PC уже могут начать играть в FIFA 18. Они могут провести в полной версии симулятора в сумме 10 часов — доступна как сюжетная кампания, так и мультиплеер.

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FIFA 18 стала доступна для подписчиков EA и Origin Access

Фото: © Кадр из видео YouTube/EA SPORTS FIFA

Тем временем владельцы PS4 всё ещё могут загрузить бесплатную демоверсию в PS Store, включающую в себя часть сюжетной кампании, 12 футбольных клубов и четыре стадиона.

FIFA 18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 уже 29 сентября.

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Станислав Погорский
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