Обладатели членства EA Access или Origin Access уже могут начать играть в новый футбольный симулятор.

EA объявила, что подписчики EA и Origin Access на Xbox One и PC уже могут начать играть в FIFA 18. Они могут провести в полной версии симулятора в сумме 10 часов — доступна как сюжетная кампания, так и мультиплеер.

FIFA 18 стала доступна для подписчиков EA и Origin Access

Тем временем владельцы PS4 всё ещё могут загрузить бесплатную демоверсию в PS Store, включающую в себя часть сюжетной кампании, 12 футбольных клубов и четыре стадиона.

FIFA 18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 уже 29 сентября.