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Опубликовано 21 сентября 2017, 17:11

В Сети появился игровой процесс DOOM на Nintendo Switch

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Журналист издания Gamespot снял ролик, в котором он играет в новую версию DOOM на Nintendo Switch.

Nintendo и Bethesda предоставили журналистам нескольких изданий возможность первыми сыграть в шутер DOOM на Nintendo Switch. Издание Gamespot решило записать прохождение на камеру.

В ролике демонстрируется игра в портативном режиме: есть вероятность, что при подключении к телевизору разрешение и производительность DOOM могут увеличиться. Журналисты отмечают, что играть в шутер на гибридной консоли весьма удобно.

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В Сети появился игровой процесс DOOM на Nintendo Switch

Скриншот © L!FE

DOOM выйдет на Nintendo Switch до конца этого года.

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Станислав Погорский
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