В Сети появился игровой процесс DOOM на Nintendo Switch
Скриншот © L!FE
Журналист издания Gamespot снял ролик, в котором он играет в новую версию DOOM на Nintendo Switch.
Nintendo и Bethesda предоставили журналистам нескольких изданий возможность первыми сыграть в шутер DOOM на Nintendo Switch. Издание Gamespot решило записать прохождение на камеру.
В ролике демонстрируется игра в портативном режиме: есть вероятность, что при подключении к телевизору разрешение и производительность DOOM могут увеличиться. Журналисты отмечают, что играть в шутер на гибридной консоли весьма удобно.
В Сети появился игровой процесс DOOM на Nintendo Switch
Скриншот © L!FE
DOOM выйдет на Nintendo Switch до конца этого года.