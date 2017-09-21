Журналист издания Gamespot снял ролик, в котором он играет в новую версию DOOM на Nintendo Switch.

Nintendo и Bethesda предоставили журналистам нескольких изданий возможность первыми сыграть в шутер DOOM на Nintendo Switch. Издание Gamespot решило записать прохождение на камеру.

В ролике демонстрируется игра в портативном режиме: есть вероятность, что при подключении к телевизору разрешение и производительность DOOM могут увеличиться. Журналисты отмечают, что играть в шутер на гибридной консоли весьма удобно.

В Сети появился игровой процесс DOOM на Nintendo Switch Скриншот © L!FE