В Overwatch стала доступна новая карта "Джанкертаун"
Последнее обновление для Overwatch добавило в игру новую австралийскую карту "Джанкертаун".
Blizzard начала тестирование карты "Джанкертаун" несколько недель назад. Теперь, когда разработчики отладили новое поле боя, оно стало доступно на основных серверах Overwatch.
Давненько не заходили в Overwatch? Тогда у вас есть хороший повод — на всех серверах уже доступна карта "Джанкертаун". Расположенная в австралийской бутылке, карта представляет из себя город в стиле "Безумного Макса".
В Overwatch стала доступна новая карта "Джанкертаун"
Фото: © Скриншот из видео
"Джанкертаун" расположена в футуристической Австралии и легко узнаваема по ярко-оранжевой палитре. По сюжету Overwatch. это место является родиной одного из героев игры, сумасшедшего любителя взрывчатки Крысавчика. "Джанкертаун" относится к типу карт, где одной команде нужно сопровождать груз до конца карты, а другой — мешать оппонентам.
Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.