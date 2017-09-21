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Опубликовано 21 сентября 2017, 17:39

В Overwatch стала доступна новая карта "Джанкертаун"

Последнее обновление для Overwatch добавило в игру новую австралийскую карту "Джанкертаун".

Blizzard начала тестирование карты "Джанкертаун" несколько недель назад. Теперь, когда разработчики отладили новое поле боя, оно стало доступно на основных серверах Overwatch.

Давненько не заходили в Overwatch? Тогда у вас есть хороший повод — на всех серверах уже доступна карта "Джанкертаун". Расположенная в австралийской бутылке, карта представляет из себя город в стиле "Безумного Макса".

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В Overwatch стала доступна новая карта "Джанкертаун"

Фото: © Скриншот из видео

"Джанкертаун" расположена в футуристической Австралии и легко узнаваема по ярко-оранжевой палитре. По сюжету Overwatch. это место является родиной одного из героев игры, сумасшедшего любителя взрывчатки Крысавчика. "Джанкертаун" относится к типу карт, где одной команде нужно сопровождать груз до конца карты, а другой — мешать оппонентам.

Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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