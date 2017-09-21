В Overwatch стала доступна новая карта "Джанкертаун"

Blizzard начала тестирование карты "Джанкертаун" несколько недель назад. Теперь, когда разработчики отладили новое поле боя, оно стало доступно на основных серверах Overwatch.

Давненько не заходили в Overwatch? Тогда у вас есть хороший повод — на всех серверах уже доступна карта "Джанкертаун". Расположенная в австралийской бутылке, карта представляет из себя город в стиле "Безумного Макса".