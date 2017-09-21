В список претендентов на Нобелевскую премию вошли российские учёные

Предварительные номинанты были выбраны аналитической компанией Clarivate Analytics по количеству цитируемых работ.

Имена доктора химических наук Георгия Шульпина и академика РАН Рашида Сюняева впервые вошли в список, который определяет предположительных номинантов на Нобелевскую премию по количеству цитируемых работ. Претендентов выбирает аналитическая компания Clarivate Analytics.

Старший научный сотрудник Института химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН Георгий Шульпин в этом списке является номинантом на престижную премию за достижения в области химии. Область его научных интересов: катализ, химия углеводородов, химическое моделирование биологических процессов, металлоорганическая химия.

Второй претендент — заведующий лабораторией теоретической астрофизики Рашид Сюняев — станет номинантом в области физики. Он является крупнейшим российским учёным в области астрофизики высоких энергий и космологии.