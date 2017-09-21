В список претендентов на Нобелевскую премию вошли российские учёные
Академик РАН Рашид Сюняев. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин
Предварительные номинанты были выбраны аналитической компанией Clarivate Analytics по количеству цитируемых работ.
Имена доктора химических наук Георгия Шульпина и академика РАН Рашида Сюняева впервые вошли в список, который определяет предположительных номинантов на Нобелевскую премию по количеству цитируемых работ. Претендентов выбирает аналитическая компания Clarivate Analytics.
Старший научный сотрудник Института химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН Георгий Шульпин в этом списке является номинантом на престижную премию за достижения в области химии. Область его научных интересов: катализ, химия углеводородов, химическое моделирование биологических процессов, металлоорганическая химия.
Второй претендент — заведующий лабораторией теоретической астрофизики Рашид Сюняев — станет номинантом в области физики. Он является крупнейшим российским учёным в области астрофизики высоких энергий и космологии.
Цикл совместных работ Сюняева и Николая Шакуры заложил основы теории дисковой аккреции вещества на чёрные дыры и нейтронные звёзды. В прошлом году учёный получил медаль от Нобелевского комитета за выдающийся вклад в теоретическую астрофизику в сфере космологии, рентгеновской астрономии и астрофизики высоких энергий.