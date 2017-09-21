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Регион
Опубликовано 21 сентября 2017, 22:43

СМИ предупредили о готовящемся теракте в Стокгольме

Фото: &copy;&nbsp;TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Шведские органы государственной безопасности расследуют появившуюся в СМИ информацию о предполагаемом теракте, который может случиться в Стокгольме. Об этом сообщает издание The Local.

Первым, кто распространил данные об угрозе теракта в шведской столице, стало местное издание Aftonbladet. Позже сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию, также поступившую от СМИ, что в городе повышен уровень террористической угрозы.

Напомним, 7 апреля 2017 года в столице Швеции произошёл теракт. В центре Стокгольма грузовик наехал на толпу пешеходов. Жертвами террористической атаки стали пять человек, ещё 14 получили ранения.

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Юнона Александрова
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