СМИ предупредили о готовящемся теракте в Стокгольме
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Шведские органы государственной безопасности расследуют появившуюся в СМИ информацию о предполагаемом теракте, который может случиться в Стокгольме. Об этом сообщает издание The Local.
Первым, кто распространил данные об угрозе теракта в шведской столице, стало местное издание Aftonbladet. Позже сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию, также поступившую от СМИ, что в городе повышен уровень террористической угрозы.
Напомним, 7 апреля 2017 года в столице Швеции произошёл теракт. В центре Стокгольма грузовик наехал на толпу пешеходов. Жертвами террористической атаки стали пять человек, ещё 14 получили ранения.