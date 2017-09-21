СМИ предупредили о готовящемся теракте в Стокгольме

Шведские органы государственной безопасности расследуют появившуюся в СМИ информацию о предполагаемом теракте, который может случиться в Стокгольме. Об этом сообщает издание The Local.

Первым, кто распространил данные об угрозе теракта в шведской столице, стало местное издание Aftonbladet. Позже сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию, также поступившую от СМИ, что в городе повышен уровень террористической угрозы.