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Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 09:56

Blizzard введёт вечные баны в соревновательном режиме Overwatch

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Разработчики таким образом хотят отделить грубых игроков от порядочного сообщества.

Компания Blizzard анонсировала систему вечных банов в соревновательном режиме Overwatch. Она начнёт функционировать 27 сентября.

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В Overwatch появятся вечные баны

Фото © Blizzard Entertainment

Игроки, которые получат больше трёх банов за соревновательные сезоны, будут заблокированы не неограниченный срок. Пользователи не смогут более принимать участия в матчах в этом режиме.

Перманентная блокировка будет активирована после того, как игрок набирает три бана в общей сложности — независимо от последовательности сезонов. Разработчики уверены, это позволит отделить грубых игроков от порядочного сообщества.

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Сергей Сурепин
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