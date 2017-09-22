Blizzard введёт вечные баны в соревновательном режиме Overwatch
Фото © Blizzard Entertainment
Разработчики таким образом хотят отделить грубых игроков от порядочного сообщества.
Компания Blizzard анонсировала систему вечных банов в соревновательном режиме Overwatch. Она начнёт функционировать 27 сентября.
В Overwatch появятся вечные баны
Фото © Blizzard Entertainment
Игроки, которые получат больше трёх банов за соревновательные сезоны, будут заблокированы не неограниченный срок. Пользователи не смогут более принимать участия в матчах в этом режиме.
Перманентная блокировка будет активирована после того, как игрок набирает три бана в общей сложности — независимо от последовательности сезонов. Разработчики уверены, это позволит отделить грубых игроков от порядочного сообщества.