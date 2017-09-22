The Witness вышла на iOS

Инди-игра добралась до мобильных устройств спустя полтора года и стоит дороже, чем в Steam.

Студия Thekla Inc. сообщила о выходе The Witness на iOS. О разработке мобильной версии игры стало известно ещё несколько лет назад — теперь она доступна на iPhone и iPad.

The Witness теперь доступна на iOS-устройствах Фото © Thekla Inc.

Головоломка стоит 749 рублей. Это больше, чем в российском Steam — 699 рублей. В США мобильная версия The Witness стоит 10 долларов, настольная — 40 долларов.