The Witness вышла на iOS
Фото © Thekla Inc.
Инди-игра добралась до мобильных устройств спустя полтора года и стоит дороже, чем в Steam.
Студия Thekla Inc. сообщила о выходе The Witness на iOS. О разработке мобильной версии игры стало известно ещё несколько лет назад — теперь она доступна на iPhone и iPad.
The Witness теперь доступна на iOS-устройствах
Фото © Thekla Inc.
Головоломка стоит 749 рублей. Это больше, чем в российском Steam — 699 рублей. В США мобильная версия The Witness стоит 10 долларов, настольная — 40 долларов.
Мобильная версия игры ничем не отличается от оригинала — разработчики адаптировали все головоломки под сенсорные экраны.