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Опубликовано 22 сентября 2017, 09:37

The Witness вышла на iOS

Фото &copy; Thekla Inc.

Фото © Thekla Inc.

Инди-игра добралась до мобильных устройств спустя полтора года и стоит дороже, чем в Steam.

Студия Thekla Inc. сообщила о выходе The Witness на iOS. О разработке мобильной версии игры стало известно ещё несколько лет назад — теперь она доступна на iPhone и iPad.

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The Witness теперь доступна на iOS-устройствах

Фото © Thekla Inc.

Головоломка стоит 749 рублей. Это больше, чем в российском Steam — 699 рублей. В США мобильная версия The Witness стоит 10 долларов, настольная — 40 долларов.

Мобильная версия игры ничем не отличается от оригинала — разработчики адаптировали все головоломки под сенсорные экраны.

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Сергей Сурепин
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