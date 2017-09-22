Outlast стала временно бесплатной

Humble Bundle раздаёт всем желающим хоррор. Также до вечера 23 сентября доступны и все дополнения к ней.

Сервис Humble Bundle устроил раздачу Outlast Deluxe Edition. Разработчики сделали бесплатной не только оригинальную игру, но и дополнения к ней.

Humble Bundle раздаёт бесплатно Outlast и дополнения к ней Фото © Red Barrels

Для того чтобы получить игру, вам придётся зарегистрироваться на сайте Humble Bundle, синхронизировать свою учётную запись в Steam и активировать Outlast Deluxe Edition. Хоррор вышел в сентябре 2013 года.