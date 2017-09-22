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Опубликовано 22 сентября 2017, 09:11

Outlast стала временно бесплатной

Фото &copy; Red Barrels

Фото © Red Barrels

Humble Bundle раздаёт всем желающим хоррор. Также до вечера 23 сентября доступны и все дополнения к ней.

Сервис Humble Bundle устроил раздачу Outlast Deluxe Edition. Разработчики сделали бесплатной не только оригинальную игру, но и дополнения к ней.

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Humble Bundle раздаёт бесплатно Outlast и дополнения к ней

Фото © Red Barrels

Для того чтобы получить игру, вам придётся зарегистрироваться на сайте Humble Bundle, синхронизировать свою учётную запись в Steam и активировать Outlast Deluxe Edition. Хоррор вышел в сентябре 2013 года.

Напомним, в мае будущего года разработчики выпустят дополнение Whistleblower — приквел оригинальной игры.

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Сергей Сурепин
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