Razer выпустит собственную мобильную консоль

Разработчики игровой периферии планируют представить новое устройство до конца этого года.

Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан рассказал, что компания планирует до конца года выпустить собственную мобильную консоль. Разработчики хотят уделить больше внимания мобильному рынку.

Razer уже работает над новым продуктом — мобильной консолью Фото © Wikimedia Commons

Тан добавил, что Razer уже работает над мобильной консолью. Её целевой аудиторией станут геймеры.