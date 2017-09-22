Razer выпустит собственную мобильную консоль
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики игровой периферии планируют представить новое устройство до конца этого года.
Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан рассказал, что компания планирует до конца года выпустить собственную мобильную консоль. Разработчики хотят уделить больше внимания мобильному рынку.
Razer уже работает над новым продуктом — мобильной консолью
Фото © Wikimedia Commons
Тан добавил, что Razer уже работает над мобильной консолью. Её целевой аудиторией станут геймеры.
Подробностей руководитель компании не раскрыл.