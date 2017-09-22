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Опубликовано 22 сентября 2017, 08:47

Razer выпустит собственную мобильную консоль

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики игровой периферии планируют представить новое устройство до конца этого года.

Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан рассказал, что компания планирует до конца года выпустить собственную мобильную консоль. Разработчики хотят уделить больше внимания мобильному рынку.

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Razer уже работает над новым продуктом — мобильной консолью

Фото © Wikimedia Commons

Тан добавил, что Razer уже работает над мобильной консолью. Её целевой аудиторией станут геймеры.

Подробностей руководитель компании не раскрыл.

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Сергей Сурепин
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