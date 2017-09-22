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Опубликовано 22 сентября 2017, 08:24

Xbox One получит огромный контроллер от оригинальной Xbox

Фото &copy; REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay

Microsoft удалось договориться о сотрудничестве с дизайнером своей первой игровой консоли.

Компания Microsoft одобрила продажи огромного геймпада от оригинальной Xbox для Xbox One. Устройство получило название The Duke — оно представляет собой самый большой геймпад, который был доступен на приставке Xbox 2001 года.

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Microsoft выпустит огромный контроллер от оригинальной Xbox для Xbox One

Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay

Разработкой руководит Симус Блэкли, один из дизайнеров оригинальной консоли Microsoft. За сборку отвечает компания Hyperkin.

Цена и дата выхода контроллера The Duke пока не известны.

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Сергей Сурепин
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