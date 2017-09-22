Xbox One получит огромный контроллер от оригинальной Xbox
Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay
Microsoft удалось договориться о сотрудничестве с дизайнером своей первой игровой консоли.
Компания Microsoft одобрила продажи огромного геймпада от оригинальной Xbox для Xbox One. Устройство получило название The Duke — оно представляет собой самый большой геймпад, который был доступен на приставке Xbox 2001 года.
Microsoft выпустит огромный контроллер от оригинальной Xbox для Xbox One
Фото © REUTERS/Wolfgang Rattay
Разработкой руководит Симус Блэкли, один из дизайнеров оригинальной консоли Microsoft. За сборку отвечает компания Hyperkin.
Цена и дата выхода контроллера The Duke пока не известны.