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Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 06:59

Volvo разрешит своим клиентам менять машину каждые два года

Volvo ХС40. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Stefano Rellandini

Volvo ХС40. Фото: © REUTERS/Stefano Rellandini

Эта опция в ряду прочих заложена в новом сервисе, который предназначен для покупателей премиального кроссовера ХС40.

Покупатели нового кроссовера Volvo ХС40 получат от шведского производителя схему упрощённого владения автомобилем. Она называется Care by Volvo, и ключевой её смысл — возможность менять машину на новую каждые 24 месяца.

Вместе с тем клиентам предлагается помесячно вносить фиксированные платежи, в зависимости от региона покупатели в рамках Care by Volvo получат комплекс консьерж-услуг — заправку, мойку, чистку салона и сервис.

Стандартной функцией для подписчиков Care by Volvo станет также возможность передавать машину друзьям или родственникам — это будет возможно при помощи новой технологии цифрового ключа.

Абонентская плата за пользование сервисом составит примерно $850 в месяц.

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Алексей Берковиц
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