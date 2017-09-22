Volvo разрешит своим клиентам менять машину каждые два года
Volvo ХС40. Фото: © REUTERS/Stefano Rellandini
Эта опция в ряду прочих заложена в новом сервисе, который предназначен для покупателей премиального кроссовера ХС40.
Покупатели нового кроссовера Volvo ХС40 получат от шведского производителя схему упрощённого владения автомобилем. Она называется Care by Volvo, и ключевой её смысл — возможность менять машину на новую каждые 24 месяца.
Вместе с тем клиентам предлагается помесячно вносить фиксированные платежи, в зависимости от региона покупатели в рамках Care by Volvo получат комплекс консьерж-услуг — заправку, мойку, чистку салона и сервис.
Стандартной функцией для подписчиков Care by Volvo станет также возможность передавать машину друзьям или родственникам — это будет возможно при помощи новой технологии цифрового ключа.
Абонентская плата за пользование сервисом составит примерно $850 в месяц.