Volvo разрешит своим клиентам менять машину каждые два года

Эта опция в ряду прочих заложена в новом сервисе, который предназначен для покупателей премиального кроссовера ХС40.

Покупатели нового кроссовера Volvo ХС40 получат от шведского производителя схему упрощённого владения автомобилем. Она называется Care by Volvo, и ключевой её смысл — возможность менять машину на новую каждые 24 месяца.

Вместе с тем клиентам предлагается помесячно вносить фиксированные платежи, в зависимости от региона покупатели в рамках Care by Volvo получат комплекс консьерж-услуг — заправку, мойку, чистку салона и сервис.

Стандартной функцией для подписчиков Care by Volvo станет также возможность передавать машину друзьям или родственникам — это будет возможно при помощи новой технологии цифрового ключа.