Кузнецова изучит дело женщины, у которой забрали детей из-за удаления груди
Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский
Представители органов опеки вмешались из-за блога, который женщина вела от имени трансгендера, а также из-за операции по удалению груди.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова пообещала изучить дело жительницы Екатеринбурга, которую лишили детей. Правозащитница ознакомится с обстоятельствами, при которых у Юлии Савиновских, добровольно удалившей молочные железы, отобрали двух приёмных мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
— Мы запросили решение суда и все документы уполномоченных структур, касающиеся этого дела. Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей, — рассказали в пресс-службе.
При этом Анна Кузнецова попросила не торопиться с поспешными выводами и не фантазировать.
Представителям органов опеки пришлось изъять двух приёмных детей у екатеринбурженки Юлии Савиновских из-за её решения сделать операцию по удалению груди. Перед хирургическим вмешательством женщина вела блог. Там писала под мужским псевдонимом. От имени трансгендера она рассказывала, что переживает человек, принявший решение изменить пол.
О произошедшем женщина написала на своей странице в "Фейсбуке".
Местные СМИ пишут, что Юлия Савиновских на самом деле не собиралась менять пол. Удаление молочных желез было обоснованно медицинскими показателями. Ведя такой блог, женщина пыталась психологически справиться с удалением груди. Перед вмешательством она проходила специальную комиссию, где её признали вменяемой.
Сейчас оба мальчика находятся в одном из реабилитационных центров Екатеринбурга. Помимо приёмных детей, у женщины есть трое родных.