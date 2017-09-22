Жириновский предложил штрафовать депутатов за отказ от прививок

Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР прошли вакцинацию от гриппа.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов пройти вакцинацию от гриппа. А вот отказавшихся от прививки и заболевших парламентариев руководитель фракции предложил штрафовать.

— Я убедительно прошу всех сделать прививки. Из трёх штаммов один самый страшный — свиной грипп, — заявил Жириновский на заседании Госдумы в пятницу.

Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР в полном составе прошли вакцинацию.