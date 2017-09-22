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Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 11:06

Жириновский предложил штрафовать депутатов за отказ от прививок

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР прошли вакцинацию от гриппа.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов пройти вакцинацию от гриппа. А вот отказавшихся от прививки и заболевших парламентариев руководитель фракции предложил штрафовать.

— Я убедительно прошу всех сделать прививки. Из трёх штаммов один самый страшный — свиной грипп, — заявил Жириновский на заседании Госдумы в пятницу.

Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР в полном составе прошли вакцинацию.

— У нас нет больных. Если появятся больные депутаты, давайте и зарплату высчитывать у них за их, так сказать, небрежность к своему здоровью, — заявил Жириновский.

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Иван Гусев
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