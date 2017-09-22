Жириновский предложил штрафовать депутатов за отказ от прививок
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР прошли вакцинацию от гриппа.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов пройти вакцинацию от гриппа. А вот отказавшихся от прививки и заболевших парламентариев руководитель фракции предложил штрафовать.
— Я убедительно прошу всех сделать прививки. Из трёх штаммов один самый страшный — свиной грипп, — заявил Жириновский на заседании Госдумы в пятницу.
Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР в полном составе прошли вакцинацию.
— У нас нет больных. Если появятся больные депутаты, давайте и зарплату высчитывать у них за их, так сказать, небрежность к своему здоровью, — заявил Жириновский.