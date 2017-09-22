Госдума предложила увеличить штраф за непропуск пешеходов

Административный штраф за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов может возрасти до 2,5 тысячи рублей. Такой правительственный законопроект приняла Государственная дума во втором чтении.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, ужесточающий наказание за непропуск скорой помощи. В случае его принятия водитель должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, также он лишится прав на полтора-два года.