Госдума предложила увеличить штраф за непропуск пешеходов
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В случае принятия закона вместо нынешних полутора тысяч водителям придётся платить 2,5 тысячи.
Административный штраф за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов может возрасти до 2,5 тысячи рублей. Такой правительственный законопроект приняла Государственная дума во втором чтении.
В соответствии с действующими требованиями Правил дорожного движения за подобное правонарушение водители обязаны заплатить полторы тысячи рублей.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, ужесточающий наказание за непропуск скорой помощи. В случае его принятия водитель должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, также он лишится прав на полтора-два года.