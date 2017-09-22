Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 12:35

Госдума предложила увеличить штраф за непропуск пешеходов

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

В случае принятия закона вместо нынешних полутора тысяч водителям придётся платить 2,5 тысячи.

Административный штраф за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов может возрасти до 2,5 тысячи рублей. Такой правительственный законопроект приняла Государственная дума во втором чтении.

В соответствии с действующими требованиями Правил дорожного движения за подобное правонарушение водители обязаны заплатить полторы тысячи рублей.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, ужесточающий наказание за непропуск скорой помощи. В случае его принятия водитель должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, также он лишится прав на полтора-два года.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar