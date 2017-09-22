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Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 13:28

С выставки в Госдуме похитили хамон

В качестве экспонатов были представлены различные деликатесы регионов, в том числе чёрная икра и фрукты.

С выставки-презентации Ставропольского края в Госдуме был украден окорок. Разбирается в обстоятельствах происшествия Управление государственной службы и кадров. Фото публикует телеграм-канал Life Shot.

Сообщается, что на ставропольской выставке были представлены произведённые в регионе деликатесы, в том числе чёрная икра, фрукты и мясные продукты. Однако неизвестному гурману приглянулся только хамон.

— К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов — окорок, хамон, — сообщили в управлении.

В государственном учреждении выразили уверенность в непричастности сотрудников Госдумы к пропаже, сообщает "Интерфакс".

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Алёна Темирчиева
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