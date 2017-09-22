Госдума заказала исследование рынка криптовалют

Парламент намерен заплатить победителю тендера до двух с половиной миллионов рублей.

В Государственной думе собираются начать изучение рынка криптовалют. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Открыт тендер на исследование законодательного регулирования по внедрению и применению на практике современных финтехнологий. Чиновники заплатят за эту работу до двух с половиной миллионов рублей.

— Провести содержательный анализ новейших финансовых технологий (включая выпускаемые на основе технологии блокчейна криптовалюты), исследовать предпосылки их появления, оценить их перспективность для российского финансового рынка, — указано в заявке.

Исполнители должны выяснить, как можно применять эти финансовые технологии в развитии российского рынка финансов и экономики государства. Необходимо просчитать риски и угрозы, которые могут нести потенциальную опасность и негативно сказаться на экономике.