Неймар извинился перед футболистами ПСЖ за делёжку мяча с Кавани

25-летний бразильский форвард красно-синих во время тренировки попросил прощения у членов команды за неприятный инцидент, произошедший на матче чемпионата Франции против "Лиона" (2:0).

Как информирует L'Equipe, бразилец Неймар, не зная французского языка, использовал в качестве переводчика соотечественника Тияго Силву и на тренировке извинился перед игроками и персоналом ПСЖ за стычку с 31-летним уругвайским форвардом команды — Эдинсоном Кавани.

Напомним, перед исполнением пенальти в игре шестого тура первенства французской Лиги 1 ПСЖ — "Лион" бразильский защитник красно-синих Дани Алвес забрал мяч у Кавани и хотел передать право бить 11-метровый новичку ПСЖ и партнёру по национальной сборной — Неймару.

Cavani wants to take a PSG free kick, but Dani Alves has the ball and he wants his BFF Neymar to take it pic.twitter.com/JZQzg6Teu4 — Goal UK (@GoalUK) 17 сентября 2017 г.