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Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 11:54

Неймар извинился перед футболистами ПСЖ за делёжку мяча с Кавани

Фото: &copy; REUTERS/Russell Cheyne

Фото: © REUTERS/Russell Cheyne

25-летний бразильский форвард красно-синих во время тренировки попросил прощения у членов команды за неприятный инцидент, произошедший на матче чемпионата Франции против "Лиона" (2:0).

Как информирует L'Equipe, бразилец Неймар, не зная французского языка, использовал в качестве переводчика соотечественника Тияго Силву и на тренировке извинился перед игроками и персоналом ПСЖ за стычку с 31-летним уругвайским форвардом команды — Эдинсоном Кавани.

Напомним, перед исполнением пенальти в игре шестого тура первенства французской Лиги 1 ПСЖ — "Лион" бразильский защитник красно-синих Дани Алвес забрал мяч у Кавани и хотел передать право бить 11-метровый новичку ПСЖ и партнёру по национальной сборной — Неймару.

Последний не воспользовался помощью друга и вернул мяч. Позже Кавани выразил недовольство поступком бразильцев, а Неймар, по слухам, обратился к руководству ПСЖ с просьбой подыскать для уругвайца новую команду в следующем сезоне.

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Иван Линник
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