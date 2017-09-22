"Не украли, а съели". В Госдуме объяснили ситуацию с пропавшим хамоном

В Госдуме сообщили, что хамон с выставки-презентации Ставропольского края, которая состоялась в нижней палате парламента, никто не крал. Как отметила председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, окорок, как и остальные продукты, просто раздали в качестве угощения.

— Никто не крал, всех угощали, всем отдавали. Мы только рады, что всё забирали и уносили, потому что есть своё, а не импортное, — пояснила Лайфу Тимофеева.

Она рассказала, что в общем за время выставки было съедено пять тонн яблок, 300 килограммов слив, винограда и груш.

— Угощали всех хамоном, молочными продуктами. Люди приходили с корзиной и спрашивали, можно ли ещё яблок. Мы говорили: можно. Мы рады, что все узнали, что российские производители — одни из лучших, — пояснила председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.