Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 16:23

"Не украли, а съели". В Госдуме объяснили ситуацию с пропавшим хамоном

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Одиноков

Фото: ©РИА Новости/Владимир Одиноков

В Госдуме сообщили, что хамон с выставки-презентации Ставропольского края, которая состоялась в нижней палате парламента, никто не крал. Как отметила председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, окорок, как и остальные продукты, просто раздали в качестве угощения.

— Никто не крал, всех угощали, всем отдавали. Мы только рады, что всё забирали и уносили, потому что есть своё, а не импортное, — пояснила Лайфу Тимофеева.

Она рассказала, что в общем за время выставки было съедено пять тонн яблок, 300 килограммов слив, винограда и груш.

— Угощали всех хамоном, молочными продуктами. Люди приходили с корзиной и спрашивали, можно ли ещё яблок. Мы говорили: можно. Мы рады, что все узнали, что российские производители — одни из лучших, — пояснила председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее появилась информация о том, что неизвестный украл окорок во время выставки-презентации Ставропольского края в Госдуме.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • выставки
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar