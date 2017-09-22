Xiaomi выпустила туалетную бумагу за 900 рублей

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустил туалетную бумагу из бамбукового волокна с антибактериальным покрытием. Об этом сообщает ресурс Mi Community.

Санитарно-гигиеническое средство было выпущено под брендом Wuro, в ассортименте которого также имеются специальные антибактериальные салфетки. В каждый рулон закручено около 10 метров четырёхслойной бумаги.

Цена новинки составляет 99 юаней, или чуть менее 900 рублей по актуальному курсу. По утверждению производителя, бумагу можно также использовать в качестве кухонных салфеток.

Примечательно, что это не первая принадлежность для туалета, выпущенная Xiaomi. В августе 2017 года китайская компания представила умное сиденье для унитаза. Данный аксессуар способен массировать ягодицы пользователей, а также контролировать подачу воды в нескольких режимах.

Кроме того, в сиденье встроен ультрафиолетовый излучатель для очистки сантехники от бактерий. Цена устройства составляет 999 юаней (около 9 тыс. рублей).