Надежда умерла первой. Непростая любовь Иосифа Сталина

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Надежда Аллилуева родилась в семье Сергея Аллилуева и Ольги Федоренко. В советских источниках рядом с фамилией Аллилуев всегда употреблялось слово "рабочий". Как это часто бывало с высокопоставленными людьми в СССР, его биография, видимо, подвергалась правкам. В СССР существовала аристократия наоборот. То есть люди из вполне зажиточных семей искали среди своих предков рабочих, батраков, а если это по каким-то причинам было совсем невозможно, выдумывали невероятные истории ("подбросили к дверям дома богатого ювелира", "нашли в капусте" и т.д.).

По официальной версии, Сергей Аллилуев родился в семье кучера и горничной. Семья жила в страшной нужде, вскоре отец умер и юный Аллилуев отправился в скитания по стране. Однако существуют и другие версии, согласно которым, он родился в семье зажиточных крестьян, вместе с семьей переехал во Владикавказ и выучился на механика.

Затем он осел в Тифлисе, где и познакомился со своей женой. Ей тогда было всего 13 лет, но это не помешало ей сбежать из дома к своему возлюбленному. Правда, брак в таком возрасте было невозможно заключить, пришлось ждать совершеннолетия.

Именно в Тифлисе Аллилуев впервые познакомился со Сталиным. Однако близкими их отношения нельзя было назвать. Гораздо больше связывало его с Леонидом Красиным — одним из руководителей партии большевиков в то время.

Леонид Борисович Красин. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Вскоре Аллилуев из-за своей деятельности "примелькался" на Кавказе и уехал в столицу. В Петербурге он устроился хорошо. По протекции Красина он стал директором одной из подстанций и зарабатывал весьма неплохо. Достаточно сказать, что он мог позволить себе снимать огромную четырёхкомнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров и отдавать за неё 70 рублей в месяц (дочь Сталина Светлана вспоминала: "В Петербурге у дедушки с семьёй была небольшая четырёхкомнатная квартира, — такие квартиры кажутся нашим теперешним профессорам пределом мечтаний").

И при этом он мог оплачивать учёбу в гимназии всем четырём детям. Для сравнения, обычный чернорабочий в те времена получал порядка 25 рублей в месяц, а квалифицированный рабочий (т.е. имевший образование и специальность) редко зарабатывал больше 80 рублей.

Сергей Яковлевич Аллилуев

Заняв высокое положение, Аллилуев уже не мог им рисковать, поэтому сократил до минимума подпольную деятельность. Некоторые деликатные поручения выполняли его дети, о чём свидетельствовал сын Павел: "Мы, дети, как наиболее удобное с точки зрения конспирации средство, привлекаемся для выполнения всякого рода несложных, но ответственных поручений, как-то: связь с конспиративными квартирами, разнос литературы, писем, расклейка прокламаций и, как это сейчас ни странно, переноска и перевозка патронов, револьверов, типографского шрифта для нелегальных типографий и прочее".

Однако неизвестно, выполняла ли подобные поручения Надежда. Помимо учёбы в гимназии она занималась музыкой, отец даже приобрёл для этого фортепиано, весьма немало стоившее в то время.

Хотя Аллилуев отошёл от активной подпольной деятельности, у него в квартире порой проходили конспиративные заседания лидеров партии. Именно там после разгрома "июльских дней" некоторое время скрывался Ленин. Однако наибольшую известность квартира Аллилуева приобрела в связи со Сталиным, который жил там после возвращения из ссылки на протяжении 1917 года.

Сталин

С Иосифом Сталиным Надежда познакомилась ещё в 11-летнем возрасте. Тогда он ненадолго останавливался в их квартире. Но более близкое знакомство, следствием которого стал роман, произошло уже в 1917 году. Надежде было 16 лет, Иосиф был на 22 года старше и уже имел сына, воспитанием которого из-за революционной деятельности не занимался.

Станислав Францевич Реденс

Некоторое время они жили не расписываясь. Это было модным поветрием среди революционеров того времени. Брак официально зарегистрировали только в 1919 году. Старшая сестра Надежды Анна позднее утверждала, что Сталин надругался над Надеждой и отец собирался застрелить его, когда узнал об этом. Но тот горячо заверил его, что безумно любит его дочь и хочет жениться на ней. Надежда будто бы не желала этого, но уступила отцу. А эту историю Аллилуев по страшному секрету доверил только Анне. История сомнительна, поскольку никто, кроме неё, об этом не упоминал, и стоит отметить, что Анна Аллилуева имела все основания ненавидеть Сталина. Её мужа — чекиста Реденса — расстреляли в годы Большого террора, а сама она несколько лет провела в лагерях.

Брак

Надежда Аллилуева вступает в партию и устраивается работать секретаршей в аппарат Совета народных комиссаров. В то время большевики активно ратовали за "раскрепощение женщин" и агитировали за их активное участие в партийной и общественной работе, а также в работе на производстве. Однако сам Сталин, судя по всему, придерживался в этом вопросе консервативных взглядов. Поэтому к работе жены относился с видимым неудовольствием и настаивал на том, чтобы она сосредоточилась на выполнении семейных обязанностей. Узнавший об этом Ленин воскликнул: "Азиат!" (в понимании Ленина это слово было синонимом отсталости и некультурности).

После развенчания сталинского культа личности возникла тенденция рисовать Надежду несчастной женщиной, попавшей в логово тирана и мучителя. Этому способствовал и образ, сохранившийся благодаря фотографиям Аллилуевой. Она почти всегда выглядит кроткой и мечтательной и резко диссонирует с обликом властного мужа. Тем не менее Надежда не была забитой домохозяйкой. Несомненно, Сталин в общении был очень тяжёлым человеком, однако и Надежда имела характер и у них часто происходили ссоры.

Уже в самом начале супружеской жизни она собиралась вернуться к отцу и они достаточно долгий срок не разговаривали. Причиной была фамильярность Сталина. Он обращался к жене на "ты", а она к нему на "вы". Сейчас это уже не очень понятно, но в дореволюционные времена "тыканье" воспринималось как хамство. Не случайно революционные солдаты в феврале 1917 года одним из первых выдвинули требование запретить офицерам обращаться на "ты" к солдатам.

Аллилуева получила почти дворянское воспитание: столичная гимназия, музыкальные упражнения, — Сталин же рос практически на улице. Ко всем соратникам ближнего круга он обращался на "ты", о чём свидетельствуют Каганович и Микоян. Именно "тыканье" стало причиной многих ссор между супругами, и именно об этом говорила секретарша Ленина Фотиева, когда рассказывала о грубом обращении Сталина с женой.

И.В. Сталин, его жена Надежда Аллилуева на отдыхе в Сочи. 1932 Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости

В 1921 году Аллилуева была исключена из партии во время очередной чистки, когда большевики изгоняли т.н. "попутчиков". По всей видимости, Сталин если и не приложил к этому руку, то, во всяком случае, не чинил препятствий. Видимо, он полагал, что его супруге партийная работа ни к чему. Однако об исключении узнал Ленин и возмутился этим, потребовав вернуть в партию дочь заслуженного человека, которому он был столь многим обязан.

После рождения детей Надежда сосредоточилась на материнских обязанностях (несмотря на появление домработниц), что устраивало Сталина, но не очень устраивало её саму. Он писала Марии Сванидзе, супруге брата первой жены Сталина, что жалеет из-за того, что "связала себя новыми семейными узами" (подразумевая рождение второго ребенка).

Авель Сафронович Енукидзе

Аллилуева хотела пойти учиться, однако муж был категорически против. Помогло только вмешательство Авеля Енукидзе, который на тот момент занимал высокий пост председателя ЦИК. Енукидзе был крёстным отцом Аллилуевой и подключил Серго Орджоникидзе. Совместными усилиями Сталина удалось уговорить отпустить жену на учёбу. Она поступила в Промакадемию, где её однокурсником оказался будущий лидер советского государства Никита Хрущёв. Именно благодаря жене кремлёвский вождь и услышал о нём впервые.

Весьма высокопоставленный и осведомлённый чекист Орлов-Фельдбин утверждал: "Были приняты чрезвычайные меры предосторожности, чтобы никто в институте, за исключением директора, не узнал и не догадался, что новая студентка — жена Сталина. Начальник Оперативного управления ОГПУ Паукер пристроил на тот же факультет под видом студентов двоих тайных агентов, на которых была возложена забота о её безопасности".

Выстрел

Обстоятельства, которые привели к роковому выстрелу, до сих пор не выяснены. Хотя было не так уж и мало свидетелей последней размолвки супругов, все они оставили путаные воспоминания, которые объединяет только одно: ссора действительно состоялась.

В ноябре 1932 года в кремлёвской квартире Ворошилова в узком кругу советские лидеры отмечали 15-летие революции. Надежда Аллилуева всегда одевалась достаточно скромно и неказисто, однако в этот вечер нарядилась так, как редко это делала.

Произошедшую в тот вечер ссору все описывают по-разному. Молотов утверждал, что ничего особенного не произошло, просто Аллилуева беспочвенно приревновала супруга: "Аллилуева была, по-моему, немножко психопаткой в это время. На неё всё это действовало так, что она не могла уж себя держать в руках. С этого вечера она ушла вместе с моей женой, Полиной Семёновной. Они гуляли по Кремлю. Это было поздно ночью, и она жаловалась моей жене, что вот то ей не нравилось, это не нравилось. Про эту парикмахершу... Почему он вечером так заигрывал... А было просто так, немножко выпил, шутка. Ничего особенного, но на неё подействовало. Она очень ревновала его. Цыганская кровь".

Климент Ефремович Ворошилов

Ирина Гогуа, с детства знавшая Аллилуеву, не присутствовала при ссоре, но тем не менее имела свою версию: "Они все были у Ворошилова. И Надя сидела напротив Иосифа Виссарионовича. Он, как всегда, ломал папиросу, набивал трубку и курил. Потом скатал шарик, стрельнул и попал Наде в глаз. И вот Надя, при её очень большой выдержанности, что-то резко сказала ему об азиатской шутке".

Хрущёв также лично не присутствовал при этих событиях, однако в своих мемуарах, со ссылкой на сталинского начальника охраны Власика, сообщал: "После парада, как всегда, все пошли обедать к Ворошилову. Надежды Сергеевны там не было. Все разъехались, уехал и Сталин. Уехал, но домой не приехал. Было уже поздно. Надежда Сергеевна стала проявлять беспокойство — где же Сталин? Начала его искать по телефону. Прежде всего она позвонила на дачу. На звонок ответил дежурный. Надежда Сергеевна спросила: "Где товарищ Сталин?" — "Товарищ Сталин здесь". — "Кто с ним?" — Тот назвал: "С ним жена Гусева". Утром, когда Сталин приехал, жена уже была мертва".

Племянник Аллилуевой со ссылкой на родную сестру Надежды и на других родственников сообщал: "Сталин шутя бросил ей в тарелку апельсиновую корку (у него действительно была такая насмешливая привычка, и он часто шутил так с детьми) и крикнул ей: "Эй, ты!" — "Я тебе не "эй, ты"!" — вспылила Надежда и, встав из-за стола, ушла с банкета".

Также сообщают о конфликте супруга Николая Бухарина и внучка Сталина Галина (со ссылкой на семейные рассказы). Отрицает конфликт только приёмный сын Сталина Артём Сергеев, утверждавший, что Аллилуева застрелилась из-за тяжёлой болезни (её мучили сильные головные боли).

Однако все эти воспоминания противоречат друг другу в деталях. Установить подлинные обстоятельства последней ссоры между кремлёвскими супругами в настоящее время уже невозможно. Наиболее приближенной к реальности представляется версия племянника Аллилуевой, поскольку известно, что она очень не любила, когда муж обращался к ней на "ты", и неоднократно ругалась с ним из-за этого.

После ссоры Надежда вернулась домой, зашла в комнату, приставила пистолет к груди и нажала на курок. Обнаружили её только утром. Выстрела никто из домочадцев не слышал. Дочь Сталина утверждала, что мать оставила предсмертную записку, которую прочитал отец, однако этой записки никто не видел. Если она и существовала, Сталин её уничтожил.

Похороны

На следующей день все газеты вышли с соболезнованиями по поводу внезапной кончины близкого друга и товарища вождя Надежды Аллилуевой. Неожиданная смерть 31-летней женщины вызвала вал слухов о том, что её из ревности убил Сталин или же она застрелилась в знак протеста против жестокой коллективизации. Стоит отметить, что в соболезнованиях выдерживался такой тон, словно речь шла не о жене Сталина. Её именовали дочерью старого и заслуженного большевика, борцом за счастье трудящихся, близким другом и товарищем вождя, но старались не напоминать о том, что она была в первую очередь женой.

Не только обстоятельства гибели Аллилуевой остаются загадкой. Дискуссионным является и вопрос о присутствии Сталина на похоронах. Племянник Аллилуевой со ссылкой на семейные рассказы утверждал, что Сталин на кладбище не поехал, заявив, что "она ушла как враг", и будто бы сказав Енукидзе: "Ты её крестил, ты и хорони". Дочь Сталина Светлана также писала, что отец не был на похоронах.

Однако, согласно большинству свидетельств, Сталин на похоронах всё же присутствовал. Даже критично настроенный к вождю Орлов-Фельдбин утверждал, что Сталин приехал на кладбище на автомобиле, а не в составе похоронной процессии. Молотов и Каганович также свидетельствуют о том, что Сталин на похоронах был и очень сильно переживал из-за случившегося.

После смерти

Сталин, судя по всему, действительно сильно переживал из-за случившегося. Во всяком случае, в первые несколько лет. Он уговорил Бухарина обменяться квартирами, чтобы ему ничто не напоминало о прошлом. Он начал строить новую дачу и со временем перебрался жить туда.

Почти все родственники первой жены Сталина Екатерины Сванидзе попали под репрессии. Не избежал их даже Алексей Сванидзе, её брат и близкий друг самого Сталина, расстрелянный в 1942 году. Однако родню по линии Аллилуевых он не тронул, за исключением Анны Реденс. Её муж — высокопоставленный чекист Станислав Реденс — был расстрелян в годы Большого террора. Сама она была отправлена в лагеря уже после войны. Со своим тестем Сергеем Аллилуевым Сталин общался до его смерти в 1945 году. Один из её братьев — Павел — умер от инфаркта в 1938 году. Другой брат — Федор — работал в сталинском секретариате до самой смерти вождя.

В. Истомина и Сталин. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org, РИА Новости

В 1935 году в жизни Сталина появилась новая женщина. 18-летняя Валентина Истомина-Жбычкина, недавно приехавшая из деревни. Вождю она приглянулась и до самой его смерти она оставалась его верной экономкой. Со временем они сблизились настолько, что она стала едва ли не единственным человеком, которому он безоглядно доверял.