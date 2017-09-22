Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds обвиняют Epic Games в плагиате

Недавно Epic Games представила для своей игры Fortnite режим "Королевской битвы", очень похожий на геймплей PlayerUnknown's Battlegrounds. Сходство оказалось настолько сильным, что ситуацию решили прокомментировать представители студии Bluehole, выпустившей PUBG.

Вице-президент Bluehole Чанг Хан Ким заявил, что после многочисленных сообщений фанатов представители компании решили сами опробовать Fortnite Battle Royale. После этого они пришли к выводу, что игра копирует PlayerUnknown's Battleground слишком сильно. Также Чанг Хан Ким рассказал, что Bluehole поддерживала отношения с Epic Games во время разработки PUBG, поскольку она создана на движке Unreal Engine 4.

Пока что представители Bluehole не заявили, что собираются предпринимать что-то против Epic Games. Но компании не нравится, что авторы Fortnite даже ссылаются на PUBG, когда рассказывают прессе о своей игре — и делают это без согласия Bluehole.