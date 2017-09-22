Авторы Red Dead Redemption 2 обещают крупный анонс 28 сентября
Компания Rockstar Games выпустила тизер по Red Dead Redemption 2, обещающий новости через неделю.
В "твиттере" Rockstar Games появилась картинка с датой и временем: 28 сентября, 18:00 по московскому времени. Изображение оформлено в стиле ковбойского экшена Red Dead Redemption 2.
22 сентября 2017 г.
Red Dead Redemption 2 была анонсирована в октябре 2016 года, когда Rockstar показала небольшой тизер игры. Изначально проект планировали выпустить осенью 2017 года, но позже его перенесли на начало 2018-го. Игроки до сих пор не дождались нового ролика — вероятно, его и покажут 28 сентября.
Авторы Red Dead Redemption 2 обещают крупный анонс 28 сентября
Фото: © Flickr/BagoGames
Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One.