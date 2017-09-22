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Опубликовано 22 сентября 2017, 16:47

Авторы Red Dead Redemption 2 обещают крупный анонс 28 сентября

Компания Rockstar Games выпустила тизер по Red Dead Redemption 2, обещающий новости через неделю.

В "твиттере" Rockstar Games появилась картинка с датой и временем: 28 сентября, 18:00 по московскому времени. Изображение оформлено в стиле ковбойского экшена Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 была анонсирована в октябре 2016 года, когда Rockstar показала небольшой тизер игры. Изначально проект планировали выпустить осенью 2017 года, но позже его перенесли на начало 2018-го. Игроки до сих пор не дождались нового ролика — вероятно, его и покажут 28 сентября.

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Авторы Red Dead Redemption 2 обещают крупный анонс 28 сентября

Фото: © Flickr/BagoGames

Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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