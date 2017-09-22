Square Enix сфокусируется на мультиплеере в будущих играх

Square Enix выпустила пресс-релиз, в котором компания отчитывается о финансовых показателях своих игр и рассказывает о планах на будущее. Японский разработчик видит большой потенциал в онлайн-играх.

Square Enix сообщила, что сейчас компания хочет создавать как можно больше так называемых игр-сервисов, которые можно было бы поддерживать много лет, выпуская регулярные обновления. В то же время классические одиночные игры, вероятно, останутся в прошлом. Также в будущих проектах Square Enix важную роль будут играть мультиплеерные режимы.

Сейчас компания занимается в том числе добавлением многопользовательского режима в Final Fantasy XV — изначально её можно было проходить только в одиночку.