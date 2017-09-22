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Опубликовано 22 сентября 2017, 17:37

Mario + Rabbids: Kingdom Battle установила рекорд продаж на Nintendo Switch

Стратегия-RPG Mario + Rabbids: Kingdom Battle стала самой продаваемой игрой для Switch не от Nintendo.

Как стало известно из недавнего отчёта о продажах игр, Mario + Rabbids: Kingdom Battle оказалась самой продаваемой игрой для Nintendo Switch от сторонних разработчиках. Речь идёт о физических копиях.

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Mario + Rabbids: Kingdom Battle установила рекорд продаж на Nintendo Switch

Фото: © Viemo

Mario + Rabbids: Kingdom Battle была разработана Ubisoft эксклюзивно для Nintendo Switch. Разработчики задумывали необычный проект, объединивший маскотов Nintendo и Ubisoft, как большой сюрприз. Их плану помешало то, что информация об игре появился в Сети незадолго до анонса на выставке E3 2017. Тем не менее очень позитивные отзывы от прессы и игроков помогли Mario + Rabbids: Kingdom Battle стать хитом.

Nintendo была настолько уверена в успехе игры, что решила сама стать её издателем на территории Японии и Южной Кореи.

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Станислав Погорский
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