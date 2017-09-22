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Опубликовано 22 сентября 2017, 17:54

South Park: The Fractured but Whole ушла в печать

Фото: &copy; Ubisoft Entertainment

Фото: © Ubisoft Entertainment

Компания Ubisoft объявила, что ролевая игра South Park: The Fractured but Whole отправлена в печать на диски.

South Park: The Fractured but Whole "ушла на золото" — а это значит, что игру больше не будут переносить. В честь этого Ubisoft выпустила новый трейлер проекта.

Изначально South Park: The Fractured but Whole должна была выйти в декабре 2016 года. Позже Ubisoft объявила о переносе на начало 2017 года, а затем игру отложили до осени.

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South Park: The Fractured but Whole ушла в печать

Фото: © Ubisoft Entertainment

South Park: The Fractured but Whole выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 октября.

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Станислав Погорский
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