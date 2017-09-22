South Park: The Fractured but Whole ушла в печать
Фото: © Ubisoft Entertainment
Компания Ubisoft объявила, что ролевая игра South Park: The Fractured but Whole отправлена в печать на диски.
South Park: The Fractured but Whole "ушла на золото" — а это значит, что игру больше не будут переносить. В честь этого Ubisoft выпустила новый трейлер проекта.
Изначально South Park: The Fractured but Whole должна была выйти в декабре 2016 года. Позже Ubisoft объявила о переносе на начало 2017 года, а затем игру отложили до осени.
South Park: The Fractured but Whole ушла в печать
Фото: © Ubisoft Entertainment
South Park: The Fractured but Whole выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 октября.