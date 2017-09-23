В Швеции задержали капитана и штурмана грузового судна из России

Моряков подозревают в управлении кораблём в нетрезвом виде, а также грубой халатности.

В Швеции к югу от порта Оскарсхамн задержали капитана и штурмана севшего на мель 80-метрового грузового судна. Как сообщает Barometern, российских моряков подозревают в управлении кораблём в нетрезвом виде и грубой халатности.

Фото: © Barometern

В пресс-службе полиции Мальмё заявили, что судно могло сесть на мель из-за высокой загруженности, однако после того, как на берег доставили 37-летнего капитана и 50-летнего штурмана, было принято решение их задержать.