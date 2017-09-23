"Халл Сити" Слуцкого упустил возможность одержать первую за год победу на выезде

Автором первого мяча в этой встрече стал подопечный Леонида Слуцкого Фрейзер Кэмпел, который получил передачу на 28-й минуте от Себастьяна Ларссона. В самой концовке матча Йон Дади Бодварссон сравнял счёт и вырвал одно очко для "Рединга".

В рамках девятого тура Чемпионшипа "Халл Сити" на выезде не смог одержать победу над "Редингом" и увеличил неудачную серию — 1:1.

Отметим, что "Халл Сити" уже больше года не может одержать победу на выезде. Последний раз "тиграм" это удалось в августе 2016 года. Тогда они обыграли "Суонси Сити" в Премьер-лиге — 2:0.

Слуцкий возглавляет команду с лета этого года.