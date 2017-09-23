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Регион
Опубликовано 23 сентября 2017, 19:04

"Халл Сити" Слуцкого упустил возможность одержать первую за год победу на выезде

Фото: twitter.com/@HullCit

Фото: twitter.com/@HullCit

Английская команда, которую возглавляет 46-летний российский специалист, сыграла вничью с "Редингом".

В рамках девятого тура Чемпионшипа "Халл Сити" на выезде не смог одержать победу над "Редингом" и увеличил неудачную серию — 1:1.

Автором первого мяча в этой встрече стал подопечный Леонида Слуцкого Фрейзер Кэмпел, который получил передачу на 28-й минуте от Себастьяна Ларссона. В самой концовке матча Йон Дади Бодварссон сравнял счёт и вырвал одно очко для "Рединга".

Отметим, что "Халл Сити" уже больше года не может одержать победу на выезде. Последний раз "тиграм" это удалось в августе 2016 года. Тогда они обыграли "Суонси Сити" в Премьер-лиге — 2:0.

Слуцкий возглавляет команду с лета этого года.

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Галина Глазко
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