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Регион
Опубликовано 24 сентября 2017, 00:33

Пони заменил семье из Шотландии собаку

Сейчас Ви Бобу 17 лет. Помимо своих хозяев он также дружит с соседскими домашними животными и почтальоном.

В шотландской области Ренфушир 80-сантиметровый пони ведёт себя, как собака: самостоятельно открывает двери подбородком, любит смотреть телевизор и подсматривает за соседями. По словам хозяйки животного Стейси Джонсон, Ви Боб даже лазит по шкафам в поисках еды.

Как отмечает Daily Mail, пони любят не только его владельцы — местный почтальон подкармливает животное яблоками каждый раз, когда доставляет газеты.

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Алина Хохлова
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