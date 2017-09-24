Пони заменил семье из Шотландии собаку

Сейчас Ви Бобу 17 лет. Помимо своих хозяев он также дружит с соседскими домашними животными и почтальоном.

В шотландской области Ренфушир 80-сантиметровый пони ведёт себя, как собака: самостоятельно открывает двери подбородком, любит смотреть телевизор и подсматривает за соседями. По словам хозяйки животного Стейси Джонсон, Ви Боб даже лазит по шкафам в поисках еды.