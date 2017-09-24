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Регион
Опубликовано 24 сентября 2017, 15:50

В Хорватии молодой человек ранил ножом шестерых посетителей кафе

Фото:&copy;Flickr/K9 Cu Images

Фото:©Flickr/K9 Cu Images

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Нападавшего задержала местная полиция.

Житель хорватского города Слатина ранил ножом шестерых посетителей кафе, среди них есть 17-летний молодой человек. Об этом сообщает МВД республики.

— Сегодня, 24 сентября, около 01:35 (02:35 мск) в кафе в Слатине произошёл конфликт, в ходе которого 18-летний гражданин острым предметом ранил шесть человек в возрасте от 17 до 28 лет, — уточняется в сообщении.

Нападавший уже задержан. Полиция отмечает, что он уже известен правоохранительным органам своим агрессивным поведением.

Почти все пострадавшие, кроме несовершеннолетнего, были отпущены после оказания медпомощи. Подростка направили на лечение в больницу в город Вировитица.

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Дарья Лебедева
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