В Хорватии молодой человек ранил ножом шестерых посетителей кафе
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Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Нападавшего задержала местная полиция.
Житель хорватского города Слатина ранил ножом шестерых посетителей кафе, среди них есть 17-летний молодой человек. Об этом сообщает МВД республики.
— Сегодня, 24 сентября, около 01:35 (02:35 мск) в кафе в Слатине произошёл конфликт, в ходе которого 18-летний гражданин острым предметом ранил шесть человек в возрасте от 17 до 28 лет, — уточняется в сообщении.
Нападавший уже задержан. Полиция отмечает, что он уже известен правоохранительным органам своим агрессивным поведением.
Почти все пострадавшие, кроме несовершеннолетнего, были отпущены после оказания медпомощи. Подростка направили на лечение в больницу в город Вировитица.