Картину Рубенса, считавшуюся утерянной 400 лет, обнаружили в музее в Шотландии

Фирменные приёмы фламандского живописца были скрыты под слоями грязи и нанесённой позднее на полотно краской.

Картину Питера Пауля Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружили в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Об этом пишет издание Scotsman.

Журналист и искусствовед Бендор Гросвенор провёл исследование полотна, которое считалось лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса. Как оказалось, приёмы фламандского живописца были скрыты под слоями грязи и нанесённой позднее краской.