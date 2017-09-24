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Регион
Опубликовано 24 сентября 2017, 16:11

Картину Рубенса, считавшуюся утерянной 400 лет, обнаружили в музее в Шотландии

Питер Пауль Рубенс. Портрет&nbsp;герцог Букингема. Архивное фото.&nbsp;

Питер Пауль Рубенс. Портрет герцог Букингема. Архивное фото. 

Фирменные приёмы фламандского живописца были скрыты под слоями грязи и нанесённой позднее на полотно краской.

Картину Питера Пауля Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружили в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Об этом пишет издание Scotsman.

Журналист и искусствовед Бендор Гросвенор провёл исследование полотна, которое считалось лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса. Как оказалось, приёмы фламандского живописца были скрыты под слоями грязи и нанесённой позднее краской.

Подлинность картины уже подтвердили специалисты из "Дома Рубенса" в Бельгии. Портрет оценивается в десятки миллионов фунтов.

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Дарья Лебедева
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