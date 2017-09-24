Картину Рубенса, считавшуюся утерянной 400 лет, обнаружили в музее в Шотландии
Питер Пауль Рубенс. Портрет герцог Букингема. Архивное фото.
Фирменные приёмы фламандского живописца были скрыты под слоями грязи и нанесённой позднее на полотно краской.
Картину Питера Пауля Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружили в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Об этом пишет издание Scotsman.
Журналист и искусствовед Бендор Гросвенор провёл исследование полотна, которое считалось лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса. Как оказалось, приёмы фламандского живописца были скрыты под слоями грязи и нанесённой позднее краской.
Подлинность картины уже подтвердили специалисты из "Дома Рубенса" в Бельгии. Портрет оценивается в десятки миллионов фунтов.