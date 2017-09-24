В ГД уверены, что США найдут отговорки на обвинения в сотрудничестве с ИГИЛ

— Не случайно наш министр иностранных дел сказал, что бороться надо не только с ИГИЛ, но и с "Джебхат-ан-нусрой"*, которую те же американцы (да и ряд европейских государств) позиционируют как повстанцев. Хотя, по сути дела, это те же самые негодяи, — цитирует РИА "Новости" депутата.