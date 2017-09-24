В ГД уверены, что США найдут отговорки на обвинения в сотрудничестве с ИГИЛ
Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Ранее Минобороны РФ опубликовало фото техники американского спецназа в районах дислокации террористов в Сирии.
Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил мнение, что американская сторона сможет найти отговорки, оправдывая присутствие своей техники в районе дислокации ИГИЛ*, и "выбелить" себя.
— Не случайно наш министр иностранных дел сказал, что бороться надо не только с ИГИЛ, но и с "Джебхат-ан-нусрой"*, которую те же американцы (да и ряд европейских государств) позиционируют как повстанцев. Хотя, по сути дела, это те же самые негодяи, — цитирует РИА "Новости" депутата.
Ранее Лайф сообщал, что в воскресенье представители Минобороны РФ опубликовали снимки районов дислокации террористов недалеко от сирийского города Дейр-эз-Зор. На фото отчётливо видна техника подразделений специального назначения США.
— И всегда США спрячутся за те или иные наговорки, — сказал Шаманов.
* Организации запрещены в РФ по решению Верховного суда.