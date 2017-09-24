СМИ сообщили об обнаружении массового захоронения жертв боевиков в Мьянме

По предварительной информации, все найденные тела принадлежат этническим индусам.

Тела 28 этнических индусов были обнаружены в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные власти, в массовом захоронении находятся люди, убитые боевиками из народности рохинджа.

— Военные обнаружили тела 28 индусов, убитых боевиками мусульманской народности рохинджа, — говорится в сообщении агентства. Сообщается также, что факт обнаружения массового захоронения подтверждает и местная гражданская администрация.

Как ранее сообщал Лайф, рохинджа — народ, исповедующий ислам и живущий в штате Ракхайн. Между ними и индуистским большинством страны неоднократно вспыхивали этнические и религиозные конфликты.