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Регион
Опубликовано 24 сентября 2017, 19:03

США нанесли удар по лагерю ИГИЛ в Ливии

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Согласно предварительной информации, в результате удара со стороны Соединённых Штатов ликвидировано 17 боевиков.

Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар по лагерю ИГИЛ* в Ливии. Об этом сообщает AFP.

Согласно предварительным данным, ликвидировано не менее 17 боевиков.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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Арина Демидова
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