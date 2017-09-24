США нанесли удар по лагерю ИГИЛ в Ливии
Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
Согласно предварительной информации, в результате удара со стороны Соединённых Штатов ликвидировано 17 боевиков.
Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар по лагерю ИГИЛ* в Ливии. Об этом сообщает AFP.
#BREAKING US strikes IS camp in Libya, killing 17: official— AFP news agency (@AFP) 24 сентября 2017 г.
Согласно предварительным данным, ликвидировано не менее 17 боевиков.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.