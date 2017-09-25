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Опубликовано 25 сентября 2017, 08:27

Создатель Oculus Rift поддерживает VR-порно

Фото &copy; Flickr/Rafael Valentim

Фото © Flickr/Rafael Valentim

Палмер Лаки принял участие в круглом столе под названием AVRS HentaiVR Pool Party with Palmer.

Создатель прототипа шлема виртуальной реальности Oculus Rift и бывший сотрудник "Фейсбука" Палмер Лаки обсудил VR-порно и важность этой индустрии. Разработчик с большим энтузиазмом относится к порно, использующим виртуальную реальность.

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Автор прототипа шлема виртуальной реальности Oculus Rift обсудил VR-порно

Фото © Flickr/Rafael Valentim

Лаки считает, что игнорировать эту индустрию смысла нет: порнография очень сильно продвигает современные формы медиа. Создатель Oculus Rift считает, что все люди, работающие с виртуальной реальностью, любят VR-порно, но при этом они не принимают участия в публичных обсуждениях этого явления.

Вместе с этим Палмер Лаки хочет, чтобы кто-то создал специальные руки, помогающие полностью погрузиться в процесс при просмотре VR-порно.

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Сергей Сурепин
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