Создатель Oculus Rift поддерживает VR-порно

Создатель прототипа шлема виртуальной реальности Oculus Rift и бывший сотрудник "Фейсбука" Палмер Лаки обсудил VR-порно и важность этой индустрии. Разработчик с большим энтузиазмом относится к порно, использующим виртуальную реальность.

Лаки считает, что игнорировать эту индустрию смысла нет: порнография очень сильно продвигает современные формы медиа. Создатель Oculus Rift считает, что все люди, работающие с виртуальной реальностью, любят VR-порно, но при этом они не принимают участия в публичных обсуждениях этого явления.