Создатель Oculus Rift поддерживает VR-порно
Палмер Лаки принял участие в круглом столе под названием AVRS HentaiVR Pool Party with Palmer.
Создатель прототипа шлема виртуальной реальности Oculus Rift и бывший сотрудник "Фейсбука" Палмер Лаки обсудил VR-порно и важность этой индустрии. Разработчик с большим энтузиазмом относится к порно, использующим виртуальную реальность.
Автор прототипа шлема виртуальной реальности Oculus Rift обсудил VR-порно
Лаки считает, что игнорировать эту индустрию смысла нет: порнография очень сильно продвигает современные формы медиа. Создатель Oculus Rift считает, что все люди, работающие с виртуальной реальностью, любят VR-порно, но при этом они не принимают участия в публичных обсуждениях этого явления.
Вместе с этим Палмер Лаки хочет, чтобы кто-то создал специальные руки, помогающие полностью погрузиться в процесс при просмотре VR-порно.