Super Mario Run получит дополнительный режим
Японские разработчики поделились новой информацией о популярном мобильном раннере.
Компания Nintendo анонсировала дополнительный режим для Super Mario Run. Вместе с этим мобильная игра получит скидку.
Для Super Mario Run выйдет дополнение
В игре появится новый персонаж — принцесса Дейзи (седьмой играбельный герой). Также Nintendo добавит в раннер новую зону — World Star, она откроется после прохождения шести доступных. В Super Mario Run появится режим Remix 10, в котором секции существующих уровней будут смешиваться друг с другом случайным образом для повышения сложности.
Обновление выйдет 29 сентября. А до 12 октября приобрести полную версию Super Mario Run можно будет с 50% скидкой. Полная стоимость — 749 рублей.