Super Mario Run получит дополнительный режим

В игре появится новый персонаж — принцесса Дейзи (седьмой играбельный герой). Также Nintendo добавит в раннер новую зону — World Star, она откроется после прохождения шести доступных. В Super Mario Run появится режим Remix 10, в котором секции существующих уровней будут смешиваться друг с другом случайным образом для повышения сложности.