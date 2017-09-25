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Опубликовано 25 сентября 2017, 08:54

Super Mario Run получит дополнительный режим

Фото &copy; Flickr/giochi Android iPhone

Фото © Flickr/giochi Android iPhone

Японские разработчики поделились новой информацией о популярном мобильном раннере.

Компания Nintendo анонсировала дополнительный режим для Super Mario Run. Вместе с этим мобильная игра получит скидку.

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Для Super Mario Run выйдет дополнение

Фото © Flickr/giochi Android iPhone

В игре появится новый персонаж — принцесса Дейзи (седьмой играбельный герой). Также Nintendo добавит в раннер новую зону — World Star, она откроется после прохождения шести доступных. В Super Mario Run появится режим Remix 10, в котором секции существующих уровней будут смешиваться друг с другом случайным образом для повышения сложности.

Обновление выйдет 29 сентября. А до 12 октября приобрести полную версию Super Mario Run можно будет с 50% скидкой. Полная стоимость — 749 рублей.

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Сергей Сурепин
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