Авторы Borderlands 2 выпустят версию для Switch за миллион ретвитов

23 сентября блогер Gothalion поинтересовался в социальной сети у исполнительного директора студии Gearbox Software, сколько ретвитов должна набрать запись, чтобы разработчики выпустили Borderlands 2 на Nintendo Switch. На это Рэнди Питчфорд озвучил цифру в один миллион.

Миллион ретвитов и Borderlands 2 выйдет на Switch Фото © Gearbox Software

Блогер Gothalion заявил, что это не будет проблемой, и призвал пользователей активизироваться. На момент публикации сообщение ретвитнули 32 тысячи человек.