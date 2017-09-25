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Регион
Опубликовано 25 сентября 2017, 09:54

Авторы Borderlands 2 выпустят версию для Switch за миллион ретвитов

Руководитель студии Gearbox бросил вызов сообществу. Геймеры постепенно выполняют условия "сделки".

Фото &copy; Gearbox Software

Фото © Gearbox Software

23 сентября блогер Gothalion поинтересовался в социальной сети у исполнительного директора студии Gearbox Software, сколько ретвитов должна набрать запись, чтобы разработчики выпустили Borderlands 2 на Nintendo Switch. На это Рэнди Питчфорд озвучил цифру в один миллион.

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Миллион ретвитов и Borderlands 2 выйдет на Switch

Фото © Gearbox Software

Блогер Gothalion заявил, что это не будет проблемой, и призвал пользователей активизироваться. На момент публикации сообщение ретвитнули 32 тысячи человек.

Многие скептически отнеслись к этому, так как до этого Рэнди Питчфорд уже нарушал свои обещания.

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Сергей Сурепин
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