Авторы Borderlands 2 выпустят версию для Switch за миллион ретвитов
Руководитель студии Gearbox бросил вызов сообществу. Геймеры постепенно выполняют условия "сделки".
Фото © Gearbox Software
23 сентября блогер Gothalion поинтересовался в социальной сети у исполнительного директора студии Gearbox Software, сколько ретвитов должна набрать запись, чтобы разработчики выпустили Borderlands 2 на Nintendo Switch. На это Рэнди Питчфорд озвучил цифру в один миллион.
Миллион ретвитов и Borderlands 2 выйдет на Switch
Фото © Gearbox Software
Блогер Gothalion заявил, что это не будет проблемой, и призвал пользователей активизироваться. На момент публикации сообщение ретвитнули 32 тысячи человек.
Многие скептически отнеслись к этому, так как до этого Рэнди Питчфорд уже нарушал свои обещания.