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Опубликовано 25 сентября 2017, 11:23

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ будет готов в октябре

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам главы Комитета ГД по финансовому рынку, перед внесением документ будет обсуждаться.

Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в октябре будет готов законопроект о регулировании криптовалют. Его разрабатывают совместно с Банком России и Минфином страны.

— Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно, — цитирует слова парламентария ТАСС. — Мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой.

Напомним, в начале месяца глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит криптовалюты на российский рынок. Ранее Лайф писал о том, Госдума заказала исследование рынка криптовалют.

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Алиса Донченко
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