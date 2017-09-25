Законопроект о регулировании криптовалют в РФ будет готов в октябре

По словам главы Комитета ГД по финансовому рынку, перед внесением документ будет обсуждаться.

Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в октябре будет готов законопроект о регулировании криптовалют. Его разрабатывают совместно с Банком России и Минфином страны.

— Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно, — цитирует слова парламентария ТАСС. — Мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой.