Володин заявил о заинтересованности ГД в развитии искусственного интеллекта

По словам спикера парламента, для того, чтобы понимать суть принимаемых решений, необходимо понимать и подлежащие регулированию процессы.

Вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта в России, являются приоритетными для Госдумы. Об этом в рамках расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

— Здесь мы не обойдёмся без партнёрства с крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке, — отметил он, добавив, что депутатам необходима помощь экспертов.

— Когда мы говорим об искусственном интеллекте, о блокчейне — это сфера динамично развивающаяся, поэтому без подобных семинаров не обойтись. Так как нам надо понимать суть принимаемого решения, надо понимать процессы, которые будут регулироваться. Нужно знакомиться с этой темой более предметно, — уверен спикер Госдумы.