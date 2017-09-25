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Опубликовано 25 сентября 2017, 12:16

Intel представила процессоры Core нового поколения

Фото &copy;&nbsp;Flickr/icools

Фото © Flickr/icools

Компания Intel официально представила линейку процессоров Core восьмого поколения, получившую название Coffee Lake.

Как сообщается на сайте производителя, в новое семейство вошли четыре шестиядерных процессора Intel Core i7 и i5, а также два четырёхъядерных Core i3. Все чипы изготовлены по усовершенствованному техпроцессу 14-нм.

Флагманом линейки Coffee Lake стал шестиядерный процессор Core i7-8700K с рабочими частотами 3,7/4,7 ГГц (в обычном и турборежиме), 12 Мбайт кэша третьего уровня, TDP 95 Вт и поддержкой технологии Hyper-Threading. Цена данной модели составит $359 (порядка 20,5 тыс. рублей).

В компании утверждают, что новые процессоры способны обеспечить до 25% повышения частоты кадров в играх, до 32% увеличения производительности при редактировании видеороликов в разрешении 4K и до 65% ускорения при работе в фоторедакторах, если сравнивать с машинами трёхлетней давности. Таким образом, Coffee Lake предназначены в первую очередь для геймеров и создателей контента.

Поставки новых процессоров начнутся 5 октября 2017 года.

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Компания Intel представила десктопные процессоры Core восьмого поколения

Фото © Flickr/icools

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Владимир Лещёв
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