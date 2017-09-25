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Опубликовано 25 сентября 2017, 17:27

Авторы Just Cause и Mad Max работают над игрой для будущих консолей

Разработчики экшенов от третьего лица с открытым миром Just Cause и Mad Max уже готовятся к следующему поколению консолей.

Скриншот видео&nbsp;youtube/RusGameTactics

Скриншот видео youtube/RusGameTactics

Студия Avalanche, известная по серии Just Cause и недавней Mad Max, набирает сотрудников для создания нового игрового движка с упором на многопользовательскую составляющую. Технология будет разрабатываться в том числе с расчётом на будущее поколение консолей.

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Авторы Just Cause и Mad Max работают над игрой для будущих консолей

Скриншот видео youtube/RusGameTactics

В списке вакансий есть должность программиста, в чьи обязанности будет входить создание кода для мультиплеера. Также, судя по всему, Avalanche хочет добавить в новый движок продвинутую систему разрушаемости окружения.

Пока ни Microsoft, ни Sony не анонсировали новые игровые системы, однако, по слухам, обе компании уже работают над будущими консолями. Согласно прогнозам аналитиков, PlayStation 5 может появиться в продаже уже в 2020 году.

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Станислав Погорский
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