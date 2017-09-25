Авторы Just Cause и Mad Max работают над игрой для будущих консолей

Студия Avalanche, известная по серии Just Cause и недавней Mad Max, набирает сотрудников для создания нового игрового движка с упором на многопользовательскую составляющую. Технология будет разрабатываться в том числе с расчётом на будущее поколение консолей.

В списке вакансий есть должность программиста, в чьи обязанности будет входить создание кода для мультиплеера. Также, судя по всему, Avalanche хочет добавить в новый движок продвинутую систему разрушаемости окружения.

Пока ни Microsoft, ни Sony не анонсировали новые игровые системы, однако, по слухам, обе компании уже работают над будущими консолями. Согласно прогнозам аналитиков, PlayStation 5 может появиться в продаже уже в 2020 году.