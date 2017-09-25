Представлен игровой процесс дополнения Comrades для Final Fantasy XV

Компания Square Enix показала геймплей дополнения Comrades для Final Fantasy XV в рамках японской игровой выставки TGS 2017. Отрывок с презентации, на которой разработчики показали новые кадры Comrades, уже появился в Сети.

В Comrades игроки смогут объединяться в команды до четырёх человек и выполнять новые задания, которых не было в оригинальной Final Fantasy XV. Во время трансляции авторы сразились с одним из боссов, King Behemoth.