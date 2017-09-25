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Опубликовано 25 сентября 2017, 17:56

Авторы Everybody's Gone To Rapture временно закрыли студию

Студия The Chinese Room, известная по играм Dear Esther и Everybody's Gone To Rapture, временно прекращает работу.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayStation EU

Скриншот видео youtube.com/PlayStation EU

Сооснователь The Chinese Room Дэн Пинчбек объявил, что студия временно будет заморожена. Почти все сотрудники небольшого штаба были уволены в январе, а из офисного помещения основатели, Дэн и его жена Джессика, переместились в собственный дом.

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Авторы Everybody's Gone To Rapture временно закрыли студию

Скриншот видео youtube.com/PlayStation EU

Причиной этому послужило то, что у разработчиков начался творческий кризис. В 2015 году студия выпустила сюжетную адвенчуру Everybody's Gone To Rapture, а летом закончила работу над небольшим VR-проектом. Дальше, по словам Пинчбека, The Chinese Room нужно двигаться в другом направлении.

В частности, разработчик больше не хочет заниматься так называемыми "симуляторами ходьбы", которыми прославилась студия. В играх этого жанра геймплей заключается в неспешном пассивном изучении окружения, через которое авторы рассказывают историю.

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Станислав Погорский
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