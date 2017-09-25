Destiny 2 вновь возглавила британский чарт продаж
Новый онлайн-шутер от Bungie и Activision, Destiny 2, продолжает удерживать лидирующие позиции в топе продаж.
Релиз Destiny 2 на PS4 и Xbox One состоялся 5 сентября, и с тех пор игра пользуется заметной популярностью у геймеров со всего мира. В частности, шутеру удалось удержать лидерство в британском чарте продаж третью неделю подряд.
В топе самых продающихся видеоигр в Англии за прошедшую неделю оказались:
- Destiny 2.
- Project Cars 2.
- NBA 2K18.
- Pro Evolution Soccer 2018.
- Pokken Tournament DX.
- Grand Theft Auto V.
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
- Uncharted: The Lost Legacy.
- Forza Horizon 3.
- Lego Worlds.
Destiny 2 вновь возглавила британский чарт продаж
Самую серьёзную конкуренцию Destiny 2 составила новинка этой недели, гоночный симулятор Project Cars 2. На следующей недели в продаже появится FIFA 18, которая, вероятно, займёт первую позицию рейтинга вместо Destiny 2 — англичане любят спортивные симуляторы.
В целом физические продажи Destiny 2 значительно снизились в сравнении с оригинальной игрой — на 74%. Многие пользователи решили приобрести шутер в онлайн-магазинах своих консолей.