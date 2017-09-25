Destiny 2 вновь возглавила британский чарт продаж

Новый онлайн-шутер от Bungie и Activision, Destiny 2, продолжает удерживать лидирующие позиции в топе продаж.

Релиз Destiny 2 на PS4 и Xbox One состоялся 5 сентября, и с тех пор игра пользуется заметной популярностью у геймеров со всего мира. В частности, шутеру удалось удержать лидерство в британском чарте продаж третью неделю подряд.

В топе самых продающихся видеоигр в Англии за прошедшую неделю оказались: