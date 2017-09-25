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Опубликовано 25 сентября 2017, 18:18

Destiny 2 вновь возглавила британский чарт продаж

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/destinygame

Скриншот видео youtube.com/destinygame

Новый онлайн-шутер от Bungie и Activision, Destiny 2, продолжает удерживать лидирующие позиции в топе продаж.

Релиз Destiny 2 на PS4 и Xbox One состоялся 5 сентября, и с тех пор игра пользуется заметной популярностью у геймеров со всего мира. В частности, шутеру удалось удержать лидерство в британском чарте продаж третью неделю подряд.

В топе самых продающихся видеоигр в Англии за прошедшую неделю оказались:

  1. Destiny 2.
  2. Project Cars 2.
  3. NBA 2K18.
  4. Pro Evolution Soccer 2018.
  5. Pokken Tournament DX.
  6. Grand Theft Auto V.
  7. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
  8. Uncharted: The Lost Legacy.
  9. Forza Horizon 3.
  10. Lego Worlds.
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Destiny 2 вновь возглавила британский чарт продаж

Скриншот видео youtube.com/destinygame

Самую серьёзную конкуренцию Destiny 2 составила новинка этой недели, гоночный симулятор Project Cars 2. На следующей недели в продаже появится FIFA 18, которая, вероятно, займёт первую позицию рейтинга вместо Destiny 2 — англичане любят спортивные симуляторы.

В целом физические продажи Destiny 2 значительно снизились в сравнении с оригинальной игрой — на 74%. Многие пользователи решили приобрести шутер в онлайн-магазинах своих консолей.

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Станислав Погорский
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