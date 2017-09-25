Дизайнер персонажей Ёдзи Синкава опроверг слухи о том, что он больше не вовлечён в процесс разработки Death Stranding.

На выставке TGS 2017 состоялся анонс Left Alive, новой игры от Square Enix. В тизер-трейлере сообщало, что дизайном персонажей будет заниматься Ёдзи Синкава, известный по своей работе над играми серии Metal Gear. Это привело к слухам, что Синкава покинул команду нового проекта от автора Metal Gear, Death Stranding.

Дизайнер персонажей серии Metal Gear всё ещё работает над Death Stranding

Позже в официальном "твиттере" студии Kojima Productions, занимающейся разработкой Death Stranding, появилось опровержение догадок обеспокоенных фанатов. Ёдзи Синкава всё ещё участвует в создании игры и будет распределять своё время между двумя проектами.

Дата релиза Death Stranding пока не сообщается, а вот постапокалиптический экшен Left Alive должен выйти уже в 2018 году.