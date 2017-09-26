В Швеции мигрант, отбывающий пожизненное, потребовал отпускать его в McDonald’s

Уроженец Эритреи Абрахам Укбагабир отбывает заключение за двойное убийство, совершённое им в 2015 году.

Беженец из Эритреи Абрахам Укбагабир, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме города Сёдертелье, потребовал от администрации права посещать рестораны "Макдоналдс" и ходить за покупками. Об этом сообщает издание Expressen.

В привилегии Укбагабиру было отказано. Руководители исправительного учреждения отметили чрезвычайно жестокий характер преступления, за которое он оказался в тюрьме.

В 2015 году Укбагабир зарезал 55-летнюю женщину и её 28-летнего сына, объяснив свой поступок желанием отомстить шведам за отказ в предоставлении ему убежища в стране.