В Швеции мигрант, отбывающий пожизненное, потребовал отпускать его в McDonald’s
Абрахам Укбагабир. Фото : © PONTUS LUNDAHL / TT / TT NEWS OFFICE
Уроженец Эритреи Абрахам Укбагабир отбывает заключение за двойное убийство, совершённое им в 2015 году.
Беженец из Эритреи Абрахам Укбагабир, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме города Сёдертелье, потребовал от администрации права посещать рестораны "Макдоналдс" и ходить за покупками. Об этом сообщает издание Expressen.
В привилегии Укбагабиру было отказано. Руководители исправительного учреждения отметили чрезвычайно жестокий характер преступления, за которое он оказался в тюрьме.
В 2015 году Укбагабир зарезал 55-летнюю женщину и её 28-летнего сына, объяснив свой поступок желанием отомстить шведам за отказ в предоставлении ему убежища в стране.
О причинах же, побудивших эритрейца обратиться с требованием к тюремному руководству, равно как и о источниках его дохода не сообщается.