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Регион
Опубликовано 26 сентября 2017, 07:32

В Швеции мигрант, отбывающий пожизненное, потребовал отпускать его в McDonald’s

Абрахам Укбагабир. Фото : &copy; PONTUS LUNDAHL / TT / TT NEWS OFFICE

Абрахам Укбагабир. Фото : © PONTUS LUNDAHL / TT / TT NEWS OFFICE

Уроженец Эритреи Абрахам Укбагабир отбывает заключение за двойное убийство, совершённое им в 2015 году.

Беженец из Эритреи Абрахам Укбагабир, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме города Сёдертелье, потребовал от администрации права посещать рестораны "Макдоналдс" и ходить за покупками. Об этом сообщает издание Expressen.

В привилегии Укбагабиру было отказано. Руководители исправительного учреждения отметили чрезвычайно жестокий характер преступления, за которое он оказался в тюрьме.

В 2015 году Укбагабир зарезал 55-летнюю женщину и её 28-летнего сына, объяснив свой поступок желанием отомстить шведам за отказ в предоставлении ему убежища в стране.

О причинах же, побудивших эритрейца обратиться с требованием к тюремному руководству, равно как и о источниках его дохода не сообщается.

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Роман Босиков
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