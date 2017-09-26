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Регион
Опубликовано 26 сентября 2017, 10:21

Авторы Nioh анонсировали полное издание игры

В состав Complete Edition войдут оригинальная игра и три дополнения к японской RPG.

Фото &copy; Team Ninja

Фото © Team Ninja

Компания Koei Tecmo анонсировала полное издание ролевой игры Nioh. В рамках Tokyo Game Show 2017 представили Complete Edition — в состав издания войдут оригинал и дополнения Dragon of the North, Defiant Honor и Bloodshed’s End.

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Nioh получит Complete Edition

Фото © Team Ninja

Полное издание игры выйдет 7 ноября в цифровом виде и 7 декабря на дисках. Дата релиза актуальна для Японии.

Напомним, 26 сентября к Nioh выходит последнее дополнение — Bloodshed’s End.

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Сергей Сурепин
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