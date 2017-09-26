Авторы Nioh анонсировали полное издание игры
В состав Complete Edition войдут оригинальная игра и три дополнения к японской RPG.
Фото © Team Ninja
Компания Koei Tecmo анонсировала полное издание ролевой игры Nioh. В рамках Tokyo Game Show 2017 представили Complete Edition — в состав издания войдут оригинал и дополнения Dragon of the North, Defiant Honor и Bloodshed’s End.
Nioh получит Complete Edition
Фото © Team Ninja
Полное издание игры выйдет 7 ноября в цифровом виде и 7 декабря на дисках. Дата релиза актуальна для Японии.
Напомним, 26 сентября к Nioh выходит последнее дополнение — Bloodshed’s End.