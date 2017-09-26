Авторы Middle-earth: Shadow of War объяснили присутствие микротранзакций в игре

Дизайн-директор студии Monolith Боб Робертс объяснил, что фанатам Middle-earth: Shadow of War не стоит паниковать из-за наличия в игре микротранзакций. По его словам, сложность игры ориентирована для прохождения без покупки лутбоксов с опытом, оружием и орками.

Боб Робертс добавил, что микротранзакции необходимы для тех, кто хочет сохранить высокую сложность, но при этом потратить на экономические аспекты игры меньше времени.