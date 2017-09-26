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Опубликовано 26 сентября 2017, 09:27

Авторы Middle-earth: Shadow of War объяснили присутствие микротранзакций в игре

Главный дизайнер Monolith назвал платежи ещё одним уровнем сложности и раскрыл подробности о них.

Фото &copy; Monolith Productions

Фото © Monolith Productions

Дизайн-директор студии Monolith Боб Робертс объяснил, что фанатам Middle-earth: Shadow of War не стоит паниковать из-за наличия в игре микротранзакций. По его словам, сложность игры ориентирована для прохождения без покупки лутбоксов с опытом, оружием и орками.

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В Middle-earth: Shadow of War будут микротранзакции — разработчики объяснили это решение

Фото © Monolith Productions

Боб Робертс добавил, что микротранзакции необходимы для тех, кто хочет сохранить высокую сложность, но при этом потратить на экономические аспекты игры меньше времени.

Middle-earth: Shadow of War выйдет 10 октября на ПК, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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