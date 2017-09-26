Авторы Call of Duty: WII рассказали о бета-версии игры на ПК

Компания Activision сообщила, что в ПК-версию бета-версии Call of Duty: WWII можно будет играть с помощью мышек с высоким показателем dpi, который обеспечит большую точность. Шутер поддерживает производительность до 250 кадров в секунду, а также мониторы с повышенной частотой обновления.