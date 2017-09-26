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Опубликовано 26 сентября 2017, 09:23

Авторы Call of Duty: WII рассказали о бета-версии игры на ПК

Разработчики пообещали настройку угла камеры обзора, а также полноценную поддержку G-Sync-мониторов.

Фото &copy; Raven Software

Фото © Raven Software

Компания Activision сообщила, что в ПК-версию бета-версии Call of Duty: WWII можно будет играть с помощью мышек с высоким показателем dpi, который обеспечит большую точность. Шутер поддерживает производительность до 250 кадров в секунду, а также мониторы с повышенной частотой обновления.

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Стали известны подробности бета-версии Call of Duty: WII

Фото © Raven Software

Также игра получит полноценную настройку угла обзора игровой камеры. В бета-версии разработчики отключат автоматическое прицеливание — в финальной версии игры его можно будет включить.

Бета-тестирование Call of Duty: WWII на ПК в Steam стартует 29 сентября.

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Сергей Сурепин
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