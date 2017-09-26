Авторы Call of Duty: WII рассказали о бета-версии игры на ПК
Разработчики пообещали настройку угла камеры обзора, а также полноценную поддержку G-Sync-мониторов.
Фото © Raven Software
Компания Activision сообщила, что в ПК-версию бета-версии Call of Duty: WWII можно будет играть с помощью мышек с высоким показателем dpi, который обеспечит большую точность. Шутер поддерживает производительность до 250 кадров в секунду, а также мониторы с повышенной частотой обновления.
Стали известны подробности бета-версии Call of Duty: WII
Фото © Raven Software
Также игра получит полноценную настройку угла обзора игровой камеры. В бета-версии разработчики отключат автоматическое прицеливание — в финальной версии игры его можно будет включить.
Бета-тестирование Call of Duty: WWII на ПК в Steam стартует 29 сентября.