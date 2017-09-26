Virtus.pro снимется в фильме о киберспорте
Также голливудская компания привлекла к участию двух профессиональных комментаторов Dota 2.
Игроки Virtus.pro по Dota 2 и комментаторы Бен Merlini Ву и Тоби TobiWan Доусон получили приглашения на турнир All-Star Weekend Manila 2017. В рамках этого мероприятия состоятся съёмки голливудского фильма о киберспорте.
Голливудская компания снимает фильм о киберспорте
За съёмки отвечает голливудская студия. Название кинокомпании пока не раскрывается.
Турнир All-Star Weekend Manila 2017 пройдёт с 13 по 15 октября 2017 года на Mall of Asia Arena, которая вмещает 15 000 человек.