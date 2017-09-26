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Опубликовано 26 сентября 2017, 08:49

Virtus.pro снимется в фильме о киберспорте

Также голливудская компания привлекла к участию двух профессиональных комментаторов Dota 2.

Фото &copy; VK/Virtus.pro

Фото © VK/Virtus.pro

Игроки Virtus.pro по Dota 2 и комментаторы Бен Merlini Ву и Тоби TobiWan Доусон получили приглашения на турнир All-Star Weekend Manila 2017. В рамках этого мероприятия состоятся съёмки голливудского фильма о киберспорте.

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Голливудская компания снимает фильм о киберспорте

Фото © VK/Virtus.pro

За съёмки отвечает голливудская студия. Название кинокомпании пока не раскрывается.

Турнир All-Star Weekend Manila 2017 пройдёт с 13 по 15 октября 2017 года на Mall of Asia Arena, которая вмещает 15 000 человек.

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Сергей Сурепин
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