Virtus.pro снимется в фильме о киберспорте

Игроки Virtus.pro по Dota 2 и комментаторы Бен Merlini Ву и Тоби TobiWan Доусон получили приглашения на турнир All-Star Weekend Manila 2017. В рамках этого мероприятия состоятся съёмки голливудского фильма о киберспорте.

Голливудская компания снимает фильм о киберспорте Фото © VK/Virtus.pro

За съёмки отвечает голливудская студия. Название кинокомпании пока не раскрывается.