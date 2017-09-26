Неизвестные подожгли мечеть в Центральной Швеции

Неизвестные подожгли мечеть в городе Эребру, расположенном в центральной части Швеции. Как сообщает телеканал SVT, в результате ЧП часть здания полностью сгорела.

Отметим, что пожарные до сих пор работают на месте инцидента, однако угрозы распространения огня на соседние дома нет. Сведений о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.